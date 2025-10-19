15 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 15 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم

وأعلنت مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد فلسطينيين أحدهما صحفي في غارة إسرائيلية على مبنى يؤوي صحفيين في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقتي عبسان والزنة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزارة الصحة: 18 شهيدا و3 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلمت اليوم الأحد، وحتى الآن، 18 شهيدا و3 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أنه من بين الشهداء 10 تم انتشالهم نتيجة قصف سابق و8 إثر استهداف مباشر من الاحتلال.

