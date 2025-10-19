الأحد 19 أكتوبر 2025
إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن  جيش الاحتلال قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وفي السياق ذاته قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها اليوم الأحد: التزمنا بتنفيذ الاتفاق بدقة ولم يقدم الوسطاء أو الضامنون أي دليل على خرق أو عرقلة من جانبنا.

حماس: الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول


وأضافت حماس في بيانها: الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول وارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة.
 

وتابعت: خروقات قوات الاحتلال شملت نشاطا خارج حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في الاتفاق والاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية.
 

واستطردت: الاحتلال لم يلتزم بإدخال المستلزمات الضرورية لإعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية.
 

واكدت حماس: الاحتلال يواصل تعنته ويتأخر في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال ومثل بجثامين الشهداء في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
 

وقالت حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق وندعو الوسطاء إلى التدخل لوقف عدوانه.

