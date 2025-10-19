البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يكشف عن خططه الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال 2026

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن خططه لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2026، تغطي عددا من الدول منها مصر والعراق والأردن والمغرب ولبنان.

وقال نائب رئيس البنك، ماتيو باترون، إن مصر تتصدر الحزمة الاستثمارية بخطط لضخ ما بين 1.5 و2 مليار يورو، ستوجه لدعم الاقتصاد الحقيقي وقطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب الشرق بلومبرج.

وأضاف، أن العراق سيشهد بدء العمليات الفعلية للبنك، تمهيدا لإطلاق مشاريع في مجالي البنية التحتية والقطاع المصرفي.

وأوضح، أنه بالنسبة للمغرب، فإن البنك خصص حزمة تمويلية تتراوح بين 500 مليون ومليار يورو، ستركز بشكل أساسي على مشاريع الطاقة والمياه.

وتابع: كما سيتم توجيه استثمار كبير يتجاوز ملياري يورو لتطوير مشروع مائي ضخم في الأردن، فيما رصد البنك استثمارات محتملة في لبنان تتراوح بين 100 و200 مليون يورو، مشروطة باستقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات في الضفة الغربية تبلغ نحو 80 مليون يورو.

وأكد أن هذه الخطط تظهر توسعا مستمرا للبنك الأوروبي في نشاطه بالمنطقة، مع التركيز على دعم البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية والطاقة المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

