السيطرة على حريق شقة سكنية بشرق الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية، بالطابق الخامس فى أحد العقارات بمنطقة اسكوت شرق المدينة دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بحريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس واشتعال النيران، بها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، بعد أن أحرقت النيران محتويات الشقة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية، واندلع الحريق بالطابق الـ5 بسبب شاحن موبايل داخل صالة الشقة، التي التهمت النيران محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق.

