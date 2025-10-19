الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بشرق الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية، بالطابق الخامس فى أحد العقارات بمنطقة اسكوت شرق المدينة دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 

ليبرمان يدعو لاحتلال قطاع غزة بالكامل

استدعاء مدير مشروع تحت الإنشاء شهد مصرع عاملين بالتجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بحريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس واشتعال النيران، بها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، بعد أن أحرقت النيران محتويات الشقة.

 

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية، واندلع الحريق بالطابق الـ5 بسبب شاحن موبايل داخل صالة الشقة، التي التهمت النيران محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الحماية المدنية اسكوت

مواد متعلقة

ليبرمان يدعو لاحتلال قطاع غزة بالكامل

استدعاء مدير مشروع تحت الإنشاء شهد مصرع عاملين بالتجمع

الزمالك يعاقب ثنائي السلة إسماعيل وموسى بعد تجاوزهما في مباراة دمنهور

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية