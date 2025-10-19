الجونة السينمائي يفتتح مكتبة الفيديو لضيوف المهرجان

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن افتتاح مكتبة الفيديو؛ وهي خدمة مخصصة لضيوف المهرجان المُعتمَدين والمهنيين، تُقدَّم مجانًا ضمن فعاليات الدورة الحالية.

مكتبة الفيديو

وتقع المكتبة داخل مركز المهرجان (Festival Hub)؛ وتتيح للضيوف فرصة مشاهدة الأفلام التي لم يتمكنوا من حضور عروضها في القاعات المخصصة، من خلال نظام عرض مريح عند الطلب. تُوفّر المبادرة وصولًا سهلًا إلى مجموعة منتقاة من أفلام هذا العام، ما يضمن للمحترفين التفاعل الكامل مع البرنامج المتنوع للمهرجان في الوقت الذي يناسب جدولهم.

وتتضمن مكتبة الفيديو هذا العام مجموعة من أبرز الأفلام المشاركة في الدورة الثامنة:

الأفلام القصيرة

س الديب ورحلة البحث عن التاج المفقود

سامح علاء | فرنسا، مصر.

خائنة الأعين

سعد دنيور، عبد الرحمن دنيور | مصر، ألمانيا، فرنسا.

لوينز

دوريان جيسبرز | بلجيكا، فرنسا، مقدونيا الشمالية، المملكة المتحدة.

الخروج من قاعدة علي وماهر

أبانوب يوسف | مصر.

المواطن السجين

حسام إسلامي | إيران.

أغابيتو

كايلا دانيل روميرو، أرفين بيلارمينو | الفلبين، فرنسا.

فتاة الماء

ساندرا ديمازيير | فرنسا، هولندا، البرتغال.

الخزّان

دوكجيون كيم | كوريا الجنوبية.

البيت الصغير

لاو تشارلز | المكسيك.

الضبع

ألتاي أولان يانج | الولايات المتحدة، الصين.

بيت لعروسة

ميساء لهيذب | ألمانيا، تونس، الولايات المتحدة.

اغمضي عينيك يا هند

أمير ظاظا | هولندا



الأفلام الطويلة

أيتها الريح، حدثيني

ستيفان ديورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا.

السّاهرون

كريمة السعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر.

من الأفضل أن تجنّ في البرية

ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا

نينو

بولين لوكيه | فرنسا.

المُحاصر

تانوشري داس، ساومياناندا ساهي | الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا.

الشيطان يدخن (ويحفظ أعواد الثقاب في نفس العلبة)

إرنستو مارتينيز بوتسيو | المكسيك.

نحن نصدّقك

شارلوت ديفييه، أرنو دوفيس | بلجيكا.

الحياة المضيئة

جواو روزاس | البرتغال، فرنسا.

حين يصبح النهر بحرا

بيريه فيلا بارثيلو | إسبانيا.

صنع في الاتحاد الأوروبي

ستيفان كومانداريف | بلغاريا، ألمانيا، جمهورية التيشك.



أفلام مميّزة

حادث بسيط

جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج.

قيمة عاطفية

يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا.

صوت السقوط

ماشا شيلينسكي | ألمانيا.

أورويل: 2+2=5

راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا.

البعث

بي غان | الصين، فرنسا.



تُتاح مكتبة الفيديو حصريًا لضيوف مهرجان الجونة السينمائي المعتمَدين والمهنيين، وتعمل يوميًا طوال فترة المهرجان من العاشرة صباحًا، حتى الخامسة مساءً في موقعها المخصص داخل ساحة المهرجان (Festival Plaza).

ومن خلال هذه المبادرة العملية والمقدّرة بشدّة من قبل ضيوف المهرجان، يُجدّد مهرجان الجونة السينمائي التزامه بدعم صناعة السينما، عبر إتاحة فرصة فريدة لضيوفه للتفاعل مع أعمال فنية تعبّر عن اتجاهات جديدة في السرد والتعبير البصري على مستوى العالم، وفي الوقت الذي يناسبهم تمامًا.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.