وزير الشئون النيابية: الحكومة مستعدة للتعاون المثمر مع مجلس الشيوخ

قدم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة إلى المستشار الجليل عصام فريد، على انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، معتبرًا أن هذا الاختيار صادف أهله.

رئيس الشيوخ يمتلك خبرات تؤهله لقيادة سفينة المجلس

وأكد الوزير، أن المستشار عصام فريد، عالمًا وفقيهًا في القانون، ويملك خبرات تؤهله من قيادة سفينة مجلس الشيوخ على أفضل ما يكون.

كما تقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلى وكيلي المجلس، اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ لهما في هذين المنصبين.

وزير الشئون النيابية مع وكيل مجلس الشيوخ أحمد العوضي

تعيين وكيلي مجلس الشيوخ

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن لكل منهما خبراته وعلمه الغزير في مجاله، ما يجعل دفة مجلس الشيوخ في حالة توازن واتزان، معربًا عن تمنياته بالتوفيق الدائم رئيس المجلس الموقر ووكيليه.

وزير الشئون النيابية مع وكيل مجلس الشيوخ فارس سعد

التعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة الفترة المقبلة

وأكد المستشار محمود فوزي استعداد الحكومة الدائم للتعاون المثمر والبناء مع مجلس الشيوخ، الذي يعد بيت الحكمة المصري، وقيادته من أجل الوصول لأداء برلماني حكومي رفيع، يعكس تناغم السلطتين في مصر، ويقدم صورة للتنسيق الذي ينعكس بالإيجاب على جودة القرارات والدراسات، ويصل بالعمل إلى ما نصبو إليه جميعًا من خدمة الوطن وأهله.

