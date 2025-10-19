أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية المصرية

شهدت صادرات مصر من الأغلفة الحيوانية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024 لتسجّل 58 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 21%، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات(GOEIC).

وحافظت الصادرات المصرية على مسار تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت قد انخفضت إلى 15 مليون دولار فقط عام 2018، قبل أن تعاود النمو التدريجي لتصل إلى 18 مليون دولار في 2020، ثم 25 مليونًا في 2021، و42 مليونًا في 2022، و48 مليونًا في 2023، وصولًا إلى 58 مليون دولار في 2024. ويأتى ذلك طبقا لتقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية



وأكد التقرير أن مصر احتلت في عام 2023 المرتبة 33 عالميًا، حيث أنتجت حوالي 103 آلاف طن، مما يعكس قاعدة إنتاج معتدلة ولكن قابلة للتوسع في الأغلفة الطبيعية، فى حين تشير ابيانات أن الإنتاج المصري توزّع بواقع نحو 61 ألف طن من الأبقار، و33% من الجاموس، و6% من الأغنام، و2% من الماعز، مع مساعي لمضاعفة جهود التصنيع بدلًا من تصدير المواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة العائدات.



أهم الدول المستوردة من مصر



وأشار التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن هولندا تتصدر قائمة الأسواق المستوردة بنسبة 53% من إجمالي الصادرات المصرية فى هذا البند، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها في 2024 نحو 31 مليون دولار من إجمالي 58 مليون دولار، محقّقة معدل نمو سنوي بلغ 30%.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها من 2.8 مليون دولار في 2023 إلى 11 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 45%، لتصبح من أسرع الأسواق نموًا بعد رومانيا

وتحتل ألمانيا المركز الثالث بنسبة 13% من الصادرات المصرية، بقيمة بلغت 7.4 مليون دولار في 2024 مقابل 4.8 مليون دولار في 2023، مسجلة نموًا محدودًا بنسبة 1% خلال العام الأخير.



وشهد السوق الإيطالي تراجعًا ملحوظًا في الأداء خلال 2024، إذ انخفضت الصادرات إليه بنسبة 30%، لتتراجع قيمتها من 3.5 مليون دولار إلى 2.4 مليون دولار، بما يمثل نحو 4% من إجمالي الصادرات المصرية، فيما سجل معدل النمو التراكمي للصادرات إلى إيطاليا خلال الفترة من 2020 إلى 2024 تراجعًا نسبته 6%.

فرص واعدة



كشفت تقرير "Exploring the Global Demand for Animal Casings and Egypt's Export" عن أبرز ملامح التجارة العالمية في قطاع أغلفة الحيوانات (HS 050400)، مع التركيز على الوضع التصديري لمصر وأهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توصيات بأن تستهدف مصر تنويع وجهات تصدير الأغلفة الحيوانية نحو آسيا وأفريقيا والأسواق الأمريكية الناشئة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على أوروبا، مع التركيز على الأسواق التي تُقدّر القيمة الإضافية والمنتجات المصنعة، وتعزيز الصناعات المحلية، وتحسين معايير الجودة والمعالجة لضمان الوصول إلى أسعار أفضل وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى توسيع الشراكات مع مشتري اللحوم المصنعة وتعميق سلسلة القيمة عبر التحوّل من الأغلفة الخام نحو المنتجات المصنعة وذات الأساس الكولاجيني الأعلى قيمة.

حيث سلّط التقرير الضوء على أسواق يُوصى بتكثيف التوجه التصديري نحوها، في مقدمتها المغرب، الذي أظهر فجوة تصديرية تُقدر بنحو 5.8 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بإمكانات تصدير إضافية تصل إلى 12 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى مثل الصين، فرنسا، وغانا.



كما أوصى التقرير بالمشاركة في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة، لتعزيز حضور مصر في الأسواق العالمية، منها: IFFA(فرانكفورت، ألمانيا والذى يعد الحدث العالمي الأهم في معالجة اللحوم، بالاضافة إلى معارض Anuga وSIAL وذلك للتوسع أوروبيًا وGulfood وGulfood Manufacturing وVIV MEA للتوسع فى مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وFoodex Japan(طوكيو): أكبر معرض للأغذية والمشروبات في آسيا.

