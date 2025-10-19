أمين الأعلى للجامعات: نسعى لتخريج طالب جاهز لسوق العمل الدولي

أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي تسعى لتخريج طالب جاهز لسوق العمل الدولي ومنها الإلمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى الاستعانة بالمرجعية الدولية والبدء من حيث انتهى الآخرون.

ولفت خلال جلسة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي، إلى أن إعداد استراتيجات للجامعات الدولية في الذكاء الاصطناعي دفعنا إلى وضع الإطار الاسترشادي للتعليم العالي على مستوى الجامعات المصرية.

ونوه رفعت إلى نمط التدريس وكيفية استخدام المنصات بشكل فعال من أجل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سد الفجوة بعملية التعليم والتعلم، موضحًا أنه ليس معنى هذا أنه بديلا لعضو هيئة التدريس لكن الاستاذ عليه ان يقوم بتنقيح المعلومة.

ولفت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في سد فجوة كبيرة للغاية في كثير من المجالات، باعتباره تكنولوجيا موجودة من منتصف القرن العشرين.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى ما قاله أيلون ماسك من قبل بأن استخدام الذكاء الاصطناعي خطير مثل التكنولوجيا النووية إذا لم يكن هناك حوكمة جيدة وأخلاقيات عامة، وأن الأفلام الأمريكية التي تستشرف المستقبل تكشف عن إمكانيات الآلة وكيف يمكنها أن تتخطى البشر.

تطوير الدليل الاسترشادي للذكاء الاصطناعي

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات يعمل دائما على تطوير الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الدليل الاسترشادي الحالي هو الثالث وأن الأول كان في 2023 لكن التقنيات وحدود أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة جدا.

وأوضح أن الأدلة الاسترشادية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات تشمل عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدا التواصل الدائم مع هيئة الاعتماد والجودة من أجل التأهيل لذلك.

وأكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية للجامعات لتأهيلها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتنسيق مع أسس ومعايير الاعتماد للسير بالتوازي مع التطور التكنولوجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.