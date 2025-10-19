الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل إطلاق نار على دراجة نارية بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شابًا يطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه شابين يستقلان دراجة نارية بمنطقة المنشية بمدينة أول شبرا الخيمة.

حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية الجاني وملابسات الواقعة بالكامل، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بورود معلومات للواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش على شابين يقودان دراجة نارية، ما أسفر عن إصابتهما، قبل أن يقوم الجاني بسرقة الدراجة النارية والهروب من موقع الحادث.

بالفحص تبيّن ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، بوصول كلٍ من: "محمد م"، 18 عامًا، طالب، ومقيم بشارع الروضة بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري خرطوش في القدم، و"إبراهيم م"، 21 عامًا، طالب، ومقيم بذات العنوان، مصاب بطلق ناري خرطوش في القدم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وهما حاليًا يخضعان للعلاج اللازم تحت إشراف طبي.

حيث أسفرت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي عن أن الفيديو المتداول يعود إلى المتهم الملقب بـ"دهب"، (عاطل ومقيم بمنطقة المنشية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين المجني عليهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطًا غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة أمام أحد الجراجات الخاصة بالمجني عليهما، وعندما اعترضا على قيامه ببيع المواد المخدرة في محيط المنطقة، نشبت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة مسلحة أطلق خلالها المتهم النار من فرد خرطوش تجاههما، ما أدى إلى إصابتهما وسرقة دراجتهما النارية ولاذ بالفرار.

فيما أقرا المجني عليهما بصحة الواقعة وأكدا أن المتهم هو من أطلق النار عليهما بسبب اعتراضهما على بيعه المواد المخدرة بالمنطقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط المتهم الهارب حتى الآن، وإحضاره لتقديمه للعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.