الدفاع الروسية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ متعددة من طراز هيمارس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير منصة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" في مقاطعة تشيرنيهيف، بضربة صاروخية دقيقة من طراز "اسكندر إم".

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مُسيرة أوكرانية خلال ساعتين فوق ست مقاطعات روسية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "بين الساعة التاسعة والحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 20 طائرة مُسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير سبع مسيرات فوق مقاطعة كورسك، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وأربع مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".

ولم تبلغ السلطات المحلية عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء هجمات المسيرات المعادية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووصف اللقاء بأنه جيد وودي للغاية، مشيرًا إلى أنه حث الطرفين على إنهاء الحرب بشكل فوري.

وأضاف ترامب: "برأيي، يجب أن تتوقف الحرب فورًا عند خط الجبهة، أينما كان، يجب أن يتوقف القتال، وإلا فالأمر سيصبح معقدًا للغاية ولن يكون بالإمكان حله أبدًا. يجب التوقف عند خط الجبهة، وعلى كلا الجانبين العودة إلى منازلهم وعائلاتهم ووقف القتل، وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "توقفوا الآن عند خط المعركة. قلت ذلك للرئيس زيلينسكي، وقلته أيضًا للرئيس بوتين. شكرًا للجميع".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.

وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.

كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجري على قدم وساق.

وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

