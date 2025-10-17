الجمعة 17 أكتوبر 2025
خارج الحدود

المفوضية الأوروبية تصدر توضيحا بشأن عبور طائرة بوتين إلى بودابست للقاء ترامب

أفادت تصريحات أوروبية بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تشمل قيودا على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هايبر، أن "العقوبات الأوروبية تشمل حكما بتجميد الأصول المالية للرئيس الروسي ووزير خارجيته، إلا أنها لا تنص على منعهما من السفر إلى أراضي دول الاتحاد"، مشيرة إلى أنه "من الناحية القانونية، لا توجد عوائق تحول دون عقد القمة في هنجاريا". 

من جهة أخرى، أضاف المتحدث الرسمي أولوف جيل أن "مسألة منح تصريح التحليق للطائرة الرئاسية الروسية عبر المجالات الجوية لدول الاتحاد الأوروبي أثناء رحلتها إلى هنغاريا، هي مسألة تختص بها حكومات هذه الدول بشكل منفرد".

وتأتي التوضيحات من المفوضية الأوروبية في إطار النقاش الدائر حول الترتيبات اللوجستية المحتملة للقمة الروسية الأمريكية في هنغاريا، حيث اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية جرت أمس واستمرت لمدة ساعتين ونصف على عقد قمة في بودابست لبحث تسوية للأزمة الأوكرانية.

وهنغاريا هي دولة غير ساحلية لا تملك منفذا على البحر تقع في حوض الكاربات في وسط أوروبا، تحدها شمالا سلوفاكيا، وتحدها أوكرانيا في الشمال الشرقي، وتحدها رومانيا من الشرق، ومن الجنوب تحدها كرواتيا وصربيا وسلوفينيا، كما تحدها النمسا من الغرب.

