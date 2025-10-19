العلمين الجديدة تستقبل طلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة مايو

استقبلت مدينة العلمين الجديدة وفدًا من طلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة مايو، في زيارة ميدانية تهدف إلى التعرف على أحدث أساليب التصميم والتنفيذ بالمشروعات الجارية والمنفذة داخل المدينة.

بدأت الزيارة بجولة ميدانية في عدد من المشروعات السكنية والترفيهية، اطلع خلالها الطلاب على تفاصيل تنفيذ إحدى الفيلات النموذجية المكونة من طابقين، وتعرفوا على مكونات المشروع من واجهات معمارية وأنظمة العزل ومفاصل البناء والسلالم الخرسانية والمعدنية، إلى جانب أعمال التكسية والتشطيبات الداخلية والخارجية والفتحات من أبواب ونوافذ.

بدورهم قدَّم مسئولو المشروعات شرحًا تفصيليًا للطلاب حول مراحل التنفيذ وأنواع المواد المستخدمة وطرق معالجة التفاصيل المعمارية والإنشائية، مما أتاح للطلاب فرصة تطبيق ما يدرسونه عمليًا ومشاهدة النماذج المنفذة على أرض الواقع.

كما شملت الزيارة المرور على عدد من المنشآت الخدمية والثقافية بالمدينة، حيث تعرف الطلاب على نماذج من التشطيبات الداخلية وأساليب توزيع الفراغات في القاعات والمباني العامة، إضافةً إلى التعرف على الأساليب المستخدمة في تصميم الواجهات والمواد المستخدمة داخليًا وخارجيًا.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المرافقون عن بالغ تقديرهم لحسن الاستقبال والتنظيم، مؤكدين أن ما شاهدوه من دقة في التنفيذ وتكامل في التخطيط يعكس حجم الجهود المبذولة لجعل مدينة العلمين الجديدة نموذجًا للتنمية العمرانية الحديثة في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، حرص الجهاز الدائم على دعم الزيارات التعليمية والميدانية لطلاب كليات الهندسة، لما تمثله من فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات الميدانية والتعرف عن قرب على المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد نموذجًا حيًا للتخطيط العمراني الحديث والتنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

