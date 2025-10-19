قرينة أردوغان تلتقي ممثلي وزارات البيئة على هامش المنتدى الدولي "صفر نفايات"

التقت قرينة رئيس تركيا أمينة أردوغان، بممثلي وزارات البيئة من 63 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في مجال القضايا البيئية، وذلك في إطار المنتدى الدولي “صفر نفايات” الذي عُقد في إسطنبول.

وشاركت في المنتدى أيضًا سيدة الأعمال المصرية البارزة راوية منصور، التي أطلقت ونفذت مشروعات بيئية مبتكرة في مصر، وقد تم ترتيب مشاركتها بالتنسيق مع سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، كما استقبلتها السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان خلال المنتدى، حيث قدمت عرضًا عن مشروعاتها وأنشطتها في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن راوية منصور هي حفيدة المشير دِيلي فؤاد باشا، أحد الشخصيات التاريخية المشتركة بين مصر وتركيا، والذي وُلد في القاهرة وتلقى تعليمه العسكري فيها، وتولى مهام ضابطٍ ومدرّسٍ عسكري في الجيش المصري.

وخلال المنتدى، أكدت السيدة الأولى أمينة أردوغان على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 يتطلب العمل بروح التعاون، في إطار رؤيتنا الرامية إلى بناء عالم لا يُترك فيه أحد خلف الركب، مشدّدة على أهمية تضافر الجهود وتحمل المسئوليات المشتركة.

كما أوضحت أن تحقيق هذا الهدف مرهون بتحمّل جميع الدول لمسئولياتها والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية.

وأشارت إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي وتحديد الأهداف المشتركة في سبيل معالجة قضايا المناخ والبيئة.

واختتمت بالتعبير عن أملها في أن يشكّل هذا اللقاء منطلقًا لشراكات استراتيجية قائمة على توزيعٍ عادلٍ للمسئوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.