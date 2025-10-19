الأحد 19 أكتوبر 2025
استقرار في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد، وتوروب يجري تعديلا وحيدا

توروب
توروب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، على تثبيت تشكيل الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري، مع إجراء تعديل وحيد من خلال الدفع بالسلوفيني جراديشار أساسيا على حساب محمد شريف بعد إصابة الأخير.

حيث أكدت مصادر أن الدنماركي يميل للاعتماد على نفس العناصر التي بدأت مباراة إيجل نوار أمس للتواجد بشكل أساسي في أول مباراة للفريق بالدوري تحت القيادة الدنماركية. 

وحقق النادي الأهلي الفوز علي نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم أمس في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء. 

الجريدة الرسمية