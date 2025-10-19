الأحد 19 أكتوبر 2025
شهداء ومصابون في غارة جوية إسرائيلية شرقي جباليا بغزة

غزة، فيتو
أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتقاء عدد من الـشهداء وتسجيل عدد من الإصابات جراء غارة جوية إسرائيلية شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

استئناف الحرب على غزة بكامل القوة

ودعا وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة بكامل القوة. 

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جنديين اثنين وإصابة 2 آخرين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في حدث أمني وقع في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية بذريعة انتهاك حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق الأمر.

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري أن عناصر حماس استهدفوا قوة للجيش الاسرائيلي بإطلاق نار من قناصة وتفجير عبوة ناسفة في آلية هندسية.  

