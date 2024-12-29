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ثقافة وفنون

39 مليون ريال سعودى إيرادات أولاد رزق 3 في السعودية

ولاد رزق
ولاد رزق

استطاع  فيلم ولاد رزق الجزء الثالث تحقيق إيرادات وصلت لـ39 مليون ريال داخل الممنلكة العربية السعودية، منذ أن تم طرحه بدور العرض هناك.

 

ولاد رزق الجزء 3

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، وماجد الكدواني، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.

 

ولاد رزق 3 القاضية تم تصويره في 66 يومًا بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

 

وكان النجم أحمد عز قد أكد أنه يتمنى تقديم ولاد رزق 4 في 2025 بأفكار جديدة ترفع سقف الطموحات الخاصة بالفيلم، وهو أمر يشرف ويسعد كل صناع تجربة فيلم ولاد رزق.

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