الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي ماكرون عين حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سينظر في تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن صوت البرلمان لصالح سحب الثقة من الحكومة الحالية.

الرئاسة الفرنسية: ماكرون قد يعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة



وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه: "أحيط رئيس الجمهورية علما بنتائج تصويت النواب".



وأضاف البيان: "سيستقبل ماكرون غدا رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لقبول استقالة حكومته، كما سيعين رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة".

وشهدت فرنسا مساء الاثنين سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد فشلها في الحصول على تصويت الثقة من الجمعية الوطنية.

وأظهرت نتائج التصويت تفوق المعارضة، حيث صوت 364 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 194 صوتا داعما للحكومة، ليتم بذلك الإطاحة بالحكومة ذات الأغلبية الهشة، التي واجهت صعوبات في تمرير سياساتها المتعلقة بتقليص العجز المالي والإصلاحات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.