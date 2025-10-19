الأحد 19 أكتوبر 2025
وسط إشادات الوفود العربية والاجنبية.. نجاح كبير لبطولة مصر المفتوحة للهواة للجولف بتنظيم متميز من الاتحاد المصري

حقق الاتحاد المصري للجولف نجاحًا كبيرًا في تنظيم بطولة مصر الدولية للهواة للجولف 2025، التي استضافها نادي جولف دريم لاند بمشاركة واسعة من 19 دولة، وسط إشادة واسعة من جميع الوفود بالمستوى الاحترافي للتنظيم وجودة الملاعب التي أقيمت وفق أعلى المعايير الدولية.

 

وتمكن الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام طلعت، من تنظيم البطولة على اعلى مستوى، حيث جاءت النسخة الحالية نموذجًا للتميز والإبداع في التنظيم، من خلال توفير كل مقومات النجاح الفني والإداري واللوجيستي، ليثبت الاتحاد المصري قدرته على تنظيم بطولات كبرى تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

 

وتُوّج اللاعب القطري الواعد دانييل سوكولوف، البالغ من العمر 14 عامًا، بلقب البطولة بعد أداء استثنائي أنهى به المنافسات بتسع ضربات تحت المعدل بمجموع 207 ضربات، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة العريقة (التي تمتد لأكثر من 105 أعوام) يحقق هذا الإنجاز.

وفي فئة الرواد، تألق النجم المصري عمرو أبو العلا وتُوِّج بلقب البطولة بعد منافسة قوية، ليكتب اسمه كأول بطل يحمل كأس الرواد في تاريخ البطولة.

وشهدت البطولة لأول مرة تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، في خطوة تؤكد سعي الاتحاد المصري لتطوير اللعبة وتحفيز اللاعبين الهواة.

واختُتمت المنافسات بحفل ختامي رائع جمع اللاعبين والضيوف والوفود الأجنبية، وسط أجواء احتفالية مبهجة أكدت نجاح البطولة وتميز تنظيمها، ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد المصري للجولف لإخراج نسخة استثنائية على كافة المستويات.

