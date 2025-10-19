الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب يسأل الحكومة عن ضوابط السيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق

مطالب بضبط أسعار
مطالب بضبط أسعار اللحوم

تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.

تكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

 تكليفات رئيس الحكومة لضبط أسعار اللحوم 

وأوضح النائب، أن الشارع المصري يتابع باهتمام تكليفات رئيس الحكومة، إلا أن الواقع في عدد من المحافظات يشير إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى جدية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التعليمات الحكومية.

تباين في أسعار اللحوم من مكان لآخر

وطالب بكشف خطة وزارتي التموين والتنمية المحلية لتوفير اللحوم الحمراء بشكل مستدام وبأسعار عادلة، متسائلا: ولماذا تتباين الأسعار بين محافظة وأخرى، وأحيانًا بين سوق وآخر داخل نفس المدينة؟.

تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أزمة أسعار اللحوم

وشدد على أهمية وجود رقابة فعلية لا شكلية على الأسواق تمنع التلاعب والاستغلال، مع وضع الإجراءات العاجلة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر.

إعادة تفعيل منافذ بيع اللحوم التابعة للوزارات والجهات الحكومية

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة تفعيل منافذ بيع اللحوم التابعة للوزارات والجهات الحكومية (الزراعة – الإنتاج الحربي – الداخلية) بأسعار مدعمة، مع توسيع قاعدة الاستيراد من الأسواق الخارجية لتأمين احتياطي استراتيجي يكفي لفترات طويلة.

إطلاق آلية تسعير استرشادي أسبوعي 

ودعا إلى أهمية إطلاق آلية تسعير استرشادي أسبوعي معلن يلتزم به جميع التجار، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتخصيص حملات تفتيش مشتركة بين التموين والمحليات ومباحث التموين لضبط أي تجاوزات، فضلا عن تحفيز الاستثمار المحلي في مشروعات الثروة الحيوانية لتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.

 حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق

وطالب عضو مجلس النواب، المحافظين بشن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق خاصة أن المواطن البسيط ينتظر قرارات حاسمة تضمن له الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللحوم أسعار اللحوم الحكومة الأسواق النواب

مواد متعلقة

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

مدبولي: تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء لتحقيق توازن الأسعار في الأسواق

التحفظ على 76 طنا من اللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقاهرة

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

تقبيل موسيقار مصري يد محمد عبده يثير الاستياء، والنشطاء: ما فعله مهين (فيديو)

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية