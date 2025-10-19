نائب يسأل الحكومة عن ضوابط السيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق

تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.

تكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

تكليفات رئيس الحكومة لضبط أسعار اللحوم

وأوضح النائب، أن الشارع المصري يتابع باهتمام تكليفات رئيس الحكومة، إلا أن الواقع في عدد من المحافظات يشير إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى جدية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التعليمات الحكومية.

تباين في أسعار اللحوم من مكان لآخر

وطالب بكشف خطة وزارتي التموين والتنمية المحلية لتوفير اللحوم الحمراء بشكل مستدام وبأسعار عادلة، متسائلا: ولماذا تتباين الأسعار بين محافظة وأخرى، وأحيانًا بين سوق وآخر داخل نفس المدينة؟.

تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أزمة أسعار اللحوم

وشدد على أهمية وجود رقابة فعلية لا شكلية على الأسواق تمنع التلاعب والاستغلال، مع وضع الإجراءات العاجلة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر.

إعادة تفعيل منافذ بيع اللحوم التابعة للوزارات والجهات الحكومية

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة تفعيل منافذ بيع اللحوم التابعة للوزارات والجهات الحكومية (الزراعة – الإنتاج الحربي – الداخلية) بأسعار مدعمة، مع توسيع قاعدة الاستيراد من الأسواق الخارجية لتأمين احتياطي استراتيجي يكفي لفترات طويلة.

إطلاق آلية تسعير استرشادي أسبوعي

ودعا إلى أهمية إطلاق آلية تسعير استرشادي أسبوعي معلن يلتزم به جميع التجار، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتخصيص حملات تفتيش مشتركة بين التموين والمحليات ومباحث التموين لضبط أي تجاوزات، فضلا عن تحفيز الاستثمار المحلي في مشروعات الثروة الحيوانية لتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.

حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق

وطالب عضو مجلس النواب، المحافظين بشن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق خاصة أن المواطن البسيط ينتظر قرارات حاسمة تضمن له الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

