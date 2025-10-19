بفيديو ساخر عبر AI..أول تعليق من ترامب على احتجاجات ضده

نشر الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، فيديو مولد عبر الذكاء الاصطناعي، على حسابه في تروث سوشيال، أظهر طائرة يقودها بنفسه ترمي القذارات على رؤوس عدد من المحتجين في ساحة تايمز سكوير.

في حين نشر نائبه جي دي فانس، على منصة بلو سكاي، فيديو قصير لترامب على رأسه تاج ملكي ورافعًا سيفه، دون أي تعليق.

علمًا أن فانس لم يتطرق في حديثه أمس السبت أمام تجمع لمشاة البحرية في معسكر بندلتون بجنوب كاليفورنيا إلى الاحتجاجات، لكنه انتقد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع هذا الشهر.

أتى ذلك، بعدما شهدت المظاهرات طابعا احتفاليًا إلى حد كبير، إذ تضمنت التجمعات الدمى قابلة للنفخ ومتظاهرين يرتدون أزياء تنكرية، وشارك في الحشود متظاهرون من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من بينهم آباء دفعوا أطفالهم في عربات إلى جانب متقاعدين وغيرهم.

وامتلأت ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك بالمتظاهرين، حيث قالت الشرطة إنها لم تُسجل أي اعتقالات مرتبطة بالاحتجاجات حتى مع تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات سلمية امتدت إلى جميع الأحياء الخمس، وفق ما نقلت رويترز.

كما اكتظت الشوارع أيضًا في واشنطن العاصمة، بالمتظاهرين الذين توجهوا نحو مبنى الكونجرس الأميركي، مرددين هتافات وحاملين لافتات وأعلام أمريكية والبالونات في أجواء كرنفالية سلمية.

في حين عكست هذه الاحتجاجات تنامي القلق إذ عبر العديد من الأمريكيين، لا سيما من أصحاب التوجهات اليسارية، عن استيائهم من التطورات السياسية في البلاد، من بينها الملاحقة الجنائية لخصوم ترامب السياسيين وحملته العسكرية الصارمة على الهجرة وإرسال قوات الحرس الوطني إلى المدن، وهي خطوة قال ترامب إنها تهدف إلى مكافحة الجريمة وحماية موظفي الهجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.