الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين بمخيم العين

أفادت تقارير إخبارية محلية في فلسطين، اليوم الأحد، بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم العين في نابلس، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في مخيم العين.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت تقارير إخبارية محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها شرقي مخيم البريج، جنوب مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية أُصيب جنديان إسرائيليان، فجر اليوم الأحد، جرّاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية خلال اقتحام مدينة طوباس.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب: "قواتنا تعرضت لإلقاء عبوة ناسفة اليوم خلال عملها في مدينة طوباس وأصيب جنديان بجروح متوسطة".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة عسكرية ليلية واسعة في طوباس، بدأت باقتحام المدينة من محاور متعددة، رافقها عمليات دهم لعدة منازل فلسطينية واعتقال أفراد منها، بحسب مصادر محلية.

وقال محافظ طوباس: إن الجيش الاحتلال بدأ "عملية عسكرية واسعة ضد المدينة"، موضحًا أن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الجنوبي لطوباس بالسواتر الترابية، وتواصل عمليات تجريف في مناطق وسط المدينة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية الطريق الرئيسي الواصل بين بلدة طمون ومدينة طوباس، ما تسبب في شل حركة التنقل بين البلدتين، وزاد من معاناة السكان وسط استمرار حالة التوتر والانتشار العسكري المكثف.

