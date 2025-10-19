حماس: اتهامات الخارجية الأمريكية بشأن انتهاك وقف إطلاق النار باطلة

ردت حركة حماس على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بأن لديها تقارير موثوقة تتهم الحركة بأنها قد تنتهك وقف إطلاق النار بشن هجوم على مدنيين فلسطينيين في غزة، وقالت أن تلك "المزاعم باطلة".

وأكدت الحركة في بيان اليوم الأحد، أنها "ترفض الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية"، وفق وصفها.

كما نفت حماس "جملةً وتفصيلًا المزاعم الموجهة بحقها حول هجوم وشيك أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتبرت أن "هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِلة" حسب قولها

وأشارت إلى أن الحقائق على الأرض تكشف العكس تمامًا، معتبرة أن إسرائيل هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اعترفت علنًا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة، بما يؤكّد تورّط إسرائيل في نشر الفوضى والإخلال بالأمن.

كما أكدت أن أجهزة الشرطة في غزة، لاحقت هذه العصابات وحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، وحثت الحركة الإدارة الأمريكية إلى لجم انتهاكات إسرائيل المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات.

