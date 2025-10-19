الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: اتهامات الخارجية الأمريكية بشأن انتهاك وقف إطلاق النار باطلة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

ردت حركة حماس على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بأن لديها  تقارير موثوقة  تتهم الحركة بأنها  قد تنتهك وقف إطلاق النار بشن هجوم على مدنيين فلسطينيين في غزة، وقالت أن  تلك "المزاعم باطلة". 

وأكدت  الحركة في بيان اليوم الأحد، أنها "ترفض الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية"، وفق وصفها.

كما نفت حماس "جملةً وتفصيلًا المزاعم الموجهة بحقها حول هجوم وشيك أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار،  واعتبرت أن "هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِلة" حسب قولها

وأشارت إلى أن  الحقائق على الأرض تكشف العكس تمامًا، معتبرة أن إسرائيل  هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اعترفت علنًا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة، بما يؤكّد تورّط إسرائيل في نشر الفوضى والإخلال بالأمن.

 كما أكدت أن أجهزة الشرطة في غزة، لاحقت هذه العصابات وحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، وحثت الحركة الإدارة الأمريكية إلى لجم انتهاكات إسرائيل المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة حماس الخارجية الأمريكية إسرائيل وزارة الخارجية الأمريكية غزة

مواد متعلقة

حماس تتهم نتنياهو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قراره منع فتح معبر رفح

قتل في هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل تحدد هوية رهينة تسلمت جثته من حماس (صورة)

القناة 12 العبرية: ويتكوف وكوشنر يصيغان خطة لنزع سلاح حماس

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads