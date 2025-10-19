قتل في هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل تحدد هوية رهينة تسلمت جثته من حماس (صورة)

كشفت تقارير عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تمكنت من تحديد هوية جثة رهينة تسلمته الليلة الماضية من حركة "حماس" عبر الصليب الأحمر الدولي في غزة.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن "رونين إنجل، أحد سكان كيبوتس نير عوز الذي قُتل في هجوم السابع من أكتوبر، هو أحد المختطفين القتلى الذين أعيدوا إلى إسرائيل الليلة الماضية".

רונן אנגל, תושב קיבוץ ניר עוז שנרצח ב-7 באוקטובר, הוא אחד החטופים החללים שהושבו אמש לישראל@YCiechanover pic.twitter.com/5tLiNBg0Bk October 19, 2025



وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن السلطات حددت هوية جثمان أحد رهينتين سلمتهما حركة "حماس" للصليب الأحمر الدولي، ليل السبت.

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجثة التي تم التعرف عليها تعود لرهينة يدعى رونين إنجل، البالغ من العمر 54 عامًا وقت وفاته، وهو من سكان كيبوتس "نير عوز" على حدود قطاع غزة.

واختُطف إنجل في الـ7 من أكتوبر مع زوجته كارينا وابنتيه ميكا ويوفال، اللتين أُطلق سراحهما من جانب "حماس" في صفقة نوفمبر 2023.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.