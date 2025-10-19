قتل في هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل تحدد هوية رهينة تسلمت جثته من حماس (صورة)

الأحد 19 أكتوبر 2025
كشفت تقارير عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تمكنت من تحديد هوية جثة رهينة تسلمته الليلة الماضية من حركة "حماس" عبر الصليب الأحمر الدولي في غزة.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن "رونين إنجل، أحد سكان كيبوتس نير عوز الذي قُتل في هجوم السابع من أكتوبر، هو أحد المختطفين القتلى الذين أعيدوا إلى إسرائيل الليلة الماضية".


وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن السلطات حددت هوية جثمان أحد رهينتين سلمتهما حركة "حماس" للصليب الأحمر الدولي، ليل السبت.

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجثة التي تم التعرف عليها تعود لرهينة يدعى رونين إنجل، البالغ من العمر 54 عامًا وقت وفاته، وهو من سكان كيبوتس "نير عوز" على حدود قطاع غزة.

واختُطف إنجل في الـ7 من أكتوبر مع زوجته كارينا وابنتيه ميكا ويوفال، اللتين أُطلق سراحهما من جانب "حماس" في صفقة نوفمبر 2023.
 

