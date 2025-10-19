الأحد 19 أكتوبر 2025
اتفاق يمهد الطريق أمام أول امرأة في تاريخ اليابان لقيادة الحكومة

البرلمان الياباني
البرلمان الياباني

ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، اليوم الأحد، أن "الحزب الديمقراطي الحر" وحزب التجديد الأصغر المعروف باسم "إيشين"، اتفقا بشكل عام على تشكيل حكومة ائتلافية؛ ما يمهد الطريق لأول رئيسة وزراء في اليابان.

وأضافت الوكالة أن زعيمة "الحزب الديمقراطي الحر" ساناي تاكايتشي وزعيم حزب "إيشين" اليميني هيروفومي يوشيمورا سيوقعان اتفاق تحالفهما، غدًا الاثنين.

وقالت الوكالة: إن النواب المنتمين لحزب إيشين سيصوتون لصالح تاكايتشي في انتخاب لاختيار رئيس الوزراء المقبل، يوم الثلاثاء، لكن الحزب لا يعتزم أن يكون له وزراء في الحكومة الجديدة في بادئ الأمر.

وبدا طريق تاكايتشي لخلافة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا شبه معبّد إلى أن انسحب حزب كوميتو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الحر من ائتلافهما الذي استمر 26 عامًا هذا الشهر؛ ما أطلق سلسلة من المفاوضات المكثفة مع الأحزاب المنافسة لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
 

