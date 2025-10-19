الأحد 19 أكتوبر 2025
تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في الدقهلية

أعلنت شركة الكهرباء بالدقهلية عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم  الأحد 19 أكتوبر، في عدد من مناطق المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذيات الكهرباء.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الانقطاع سيستمر لمدة تصل إلى 5 ساعات، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك ضمن خطة الشركة لتحسين كفاءة الخدمة واستقرار التيار للمواطنين.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء في الدقهلية جاءت كالتالي:
 

 شمال الدقهلية:


الساتموني في الحفير، شربين في الحصص والألفومدكور ووقف مدكور وموسي علي والأرمن، المنزلة في العزيزة والشيول والنسايمة، ميت سلسيل في الاتحاد ومنشية السلام ومحمود خميس ومصطفى سليم وحسن مسعد، بلقاس في شرقية المعصرة والعريض، بني عبيد في ميت فارس، المطرية في المطرية الجديدة.
 

 جنوب الدقهلية:
دكرنس في أشمون وميت شرف وميت سودان وميت سعدان، المنصورة في قولنجيل، ميت غمر في ميت العز، السنبلاوين في الحصوة، طلخا في ديسط، شرق المنصورة في أجزاء من القبلية وتلبانة، أجا في دروة، بالإضافة إلى بعض المناطق في نبروه وتمي الأمديد وغرب المنصورة.

وأكدت شركة الكهرباء أن فرق الصيانة ستنتهي من الأعمال في المواعيد المحددة، داعية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع

