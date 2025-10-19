التحفظ على سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية

لا تزال محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومديرية التموين والتجارة تضرب بيد من حديد في مختلف الأسواق والمطاعم والمخابز لضبط الأسعار والمخالفات وأحكام السيطرة على المخالفين وردعهم بفرض الغرامات والغلق وتحرير العديد من المحاضر اليومية، ومصادرة سلعتهم.

وتكثف أجهزة المحافظة الحملات المكبرة اليومية لإعادة الانضباط وإزالة مظاهر العشوائية ومصادرة الكميات الكبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، تم إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 25 كجم رنجة فاسدة، و30 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية، و40 كجم من مواد غذائية متنوعة.



كما تمكنت أجهزة المحافظة من ضبط العديد من المخالفات، حيث تم تحرير 90 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى إصدار قرارات غلق إداري لـ20 منشأة مخالفة

وخلال شهر سبتمبر، أسفرت الحملات المتواصلة بحي العجمي عن التحفظ على 2479 حالة إشغال طريق، وتحرير 2136 محضر إشغال مخالف.



كما نجحت محافظة الإسكندرية من غلق نحو 262 منشأة وتحرير 1811 محضرًا متنوعًا و383 إنذار والتحفظ على 6761 حالة إشغال ومليون 887 ألف جنيه غرامات فورية خلال أسبوع.

كما تم ضبط ثلاجة لتبريد وتجميد الأسماك بحيازتها كميات من الأسماك والجمبرى والسبيط المجمدة ما بين المنتهى الصلاحية وبدون بيانات دالة على الصلاحية وتم ضبط ومصادرة الأصناف كمية ٢٣٠ كجم سبيط منتهي الصلاحية، وكمية ١٢٤٧٠ كجم أسماك وجمبرى وسبيط مجمد بدون بيانات دالة على الصلاحية وملصق على الكراتين استيكرات سهلة النزع بهدف الغش والتدليس

كما تم ضبط أحد المخازن بحيازته عدد ٣٧ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى وعرضها للبيع بدون ترخيص من الجهات المختصة

ضبط عدد 42 جوال علف حيوانى زنة الجوال الواحد 40 كجم باجمالى ١٦٨٠ كجم بدون فواتير دالة على الحيازة، ١٠ شكاير سماد مدعم ممنوع تداوله خارج منظومة الدعم الزراعي، وضبط ٢ تروسيكل محملين بعدد ١٠ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم من خارج نطاق المحافظة



وأكد محافظ الإسكندرية،أن الأجهزة التنفيذية والرقابية مستمرة في تكثيف حملاتها اليومية على جميع الأنشطة التموينية، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الأمن الغذائي للمحافظة.

ومن جانبه، أوضح جمال عمارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية تواصل تنفيذ خطة رقابية موسعة تشمل المرور الميداني المستمر على محطات الوقود والمخابز والأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان انضباط المنظومة التموينية في جميع أحياء المحافظة مؤكدًا أن العمل يتم على مدار الساعة للتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.