على طريقة مرجان أحمد مرجان، موقف كوميدي لـ ياسر جلال من داخل مجلس الشيوخ (فيديو)

نشر الفنان ياسر جلال عبر صفحته على فيس بوك، مقطع فيديو له من داخل مجلس الشيوخ اليوم ظهر فيه وهو يتحدث في هاتفه المحمول.

وفي تصرف كوميدي استعان ياسر جلال بمشهد من فيلم مرجان أحمد مرجان للزعيم عادل إمام وهو في موقف مشابه، ويبدو أن ياسر جلال أراد أن ينجو من سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي فسخر هو من نفسه.

وأكد النائب والفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن الفن والثقافة هما الأساس لأي نهضة حقيقية، مشيرًا إلى أن وجود فنانين داخل البرلمان يعكس اهتمام الدولة بنشر الوعي الثقافي ومحاربة التطرف بالفكر والإبداع.

الفنون تربي العقول على الجمال

وأوضح جلال، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والعمارة تعمل جميعها على تكوين شخصية متذوقة للجمال، بعيدة عن العنف والتشدد، مؤكدًا أن غياب الفن يؤدي إلى تراجع الوعي وانتشار الفكر المتطرف.

تمثيل الفنانين وخدمة المجتمع

وأضاف أن تمثيله للفنانين في مجلس الشيوخ مصدر فخر له، وسيبذل جهده لدعم قضايا المبدعين وخدمة المجتمع، مشددًا على أن التواضع والبساطة هما مفتاح التواصل الحقيقي مع المواطنين.

العمل الحزبي من أجل مصلحة المواطن

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أنه عضو في حزب "حماة الوطن"، ويشارك مع زملائه في دراسة القضايا المجتمعية ودعم كل ما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.