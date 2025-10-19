الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يحقق فوزا مثيرا على أوساسونا في الجولة الـ9
الدوري الإسباني، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا هاما وصعبا على ضيفه أوساسونا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري الإسباني الممتاز، للموسم الحالي 2025/2026.
سجل هدف أتلتيكو مدريد اللاعب تياجو ألمادا في الدقيقة 69.
ويحتل أتلتيكو مدريد حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بـ16 نقطة، حصل عليها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في مواجهة وحيدة.
وعلى الجانب الآخر، يحتل أوساسونا المركز الـ12 بـ10 نقاط فقط، حصل عليها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة، والخسارة 5 لقاءات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا