الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يحقق فوزا مثيرا على أوساسونا في الجولة الـ9

الدوري الإسباني، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا هاما وصعبا على ضيفه أوساسونا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري الإسباني الممتاز، للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف أتلتيكو مدريد اللاعب تياجو ألمادا في الدقيقة 69.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بـ16 نقطة، حصل عليها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في مواجهة وحيدة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أوساسونا المركز الـ12 بـ10 نقاط فقط، حصل عليها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة، والخسارة 5 لقاءات.

