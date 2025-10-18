الأحد 19 أكتوبر 2025
اقتصاد

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

اسعار الخبز السياحي،
اسعار الخبز السياحي، فيتو

قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رفع أسعار المحروقات سيؤثر بشكل مباشر على سعر الخبز السياحي، لأن السولار هو العنصر الأهم في تكلفة الإنتاج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"التحريك في سعر السولار بيزود تكلفة نقل الدقيق والخميرة ونقل العمالة، وبالتالي الأسعار هتزيد بنسبة من 10 لـ15%، وغالبًا هتكون 10% في نهاية الأسبوع".

 

تراجع الدقيق وتوافر المخزون يمنع "قفزات الأسعار"

وأوضح صبري: “أسعار الدقيق في تراجع من حوالي شهر، وأن اقتراب موسم الحصاد وتراجع سعر الدولار بيساعدوا على تثبيت الأسعار نسبيًا”.
وقال:"الزيادة في اسعار الخبز السياحي مش كبيرة، لأن فيه عوامل بتكبح ارتفاع الأسعار، والمخزون كفاية، ومفيش داعي للهلع".

 

حوار على الهواء عن سعر الرغيف

وخلال المداخلة، علّق صبري قائلًا: "فيه رغيف بـ جنيه ونص"، لتقاطعه لميس الحديدي قائلة:"مافيش رغيف بجنيه ونص يا أستاذ خالد، كله بيبدأ من 2 جنيه"،فيرد:"موجود في بعض المناطق، بس خلينا نتكلم على أبو 2 جنيه، وسعره بعد زيادة المحروقات المفروض يبقى 2.25 جنيه مش 2.5".

محافظات الخبز السياحي

واختتم المتحدث باسم شعبة المخابز حديثه مؤكدًا أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية في مقدمة المحافظات اللي فيها مخابز سياحية بتعتمد على الغاز، وده بيساعد على ثبات الأسعار وعدم حصول أي طفرة مفاجئة في السوق.

