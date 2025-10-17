طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

زيادة أسعار البنزين، قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بالنسبة لتأثير زيادة أسعار الوقود على المخابز المستخدمة السولار، وتنتج خبز مدعم للحامل البطاقة التموينية المدعمة، فإنه لا مساس في سعر الرغيف ولا وزن الرغيف.

أسعار الوقود الجديدة

وأضاف لـ «فيتو» أنه سيستمر الدعم كما هو بالنسبة للمواطنين، وأن الدولة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية تتحمل الزيادة في أسعار الوقود، وعليه تستمر المخابز البلدية في الإنتاج علي الوجه الأكمل.

محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز

رفع الدعم عن البنزين والسولار

وأوضح أن إنتاج المخابز يصل لـ 275 مليون رغيف يوميا لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة التي تصل لنحو 23 مليون بطاقة بعدد مستفيدين من الدعم في الخبز يصل لـ 71 مليون نسمة.

المخابز البلدية مستمرة في الإنتاج بسعر الرغيف 20 قرشًا

وأشار إلى أن المخابز البلدية مستمرة في الإنتاج بسعر الرغيف 20 قرشًا لحاملي البطاقة التموينية المدعمة، لوزن رغيف الخبز 90 جرامًا كامل النضج والاستدارة.

المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي

وفيما يخص المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي، فقال إنه لا يوجد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المدعم أيضًا.

وأوضح أنه يتم إيداع الفرق الزيادة في أسعار السولار والغاز الطبيعي في الحسابات البنكية للمخابز من الهيئة العامة للسلع التموينية التي تقدر بنحو 32 جنيهًا لكل جوال دقيق وزن 100 كيلو بزيادة نسبيا لكل رغيف تصل لـ قرشين، وحسب نوعية الخبز المنتج وهذه الزيادة كلها تتحملها الدولة ممثلة في وزارة التموين.

توقعات بارتفاع أسعار الخبز السياحي

وعن أسعار الخبز السياحي بعد قرار زيادة سعر الوقود، قال: « طبعًا هيكون في زيادة لأنه خاضع لسياسة العرض والطلب، ووزارة التموين ستكون مسؤوليتها الرقابة على الأسعار والغش التجاري ومراقبة الأسواق».

