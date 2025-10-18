الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

برلماني: 15% فقط نسبة الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 3 ملايين ملف، وتم الانتهاء فقط من 15% منها، مشيرًا إلى أن التحديات ما زالت قائمة وتعوق استكمال الملفات.

 

مشكلات عاجلة لم تُحل في ملفات البناء

وأوضح “منصور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك عدة مشكلات لم تُعالج بعد، منها الأحوزة العمرانية، صب السقف والجراجات، رسوم الارتفاعات وطلاء المباني.

وأشار إلى أن اللوائح الجديدة تتسبب في قيود صارمة، مثل "اللي مش معاه نموذج 10 وحصل على نموذج 8 في القانون الجديد لا يستطيع صب السقف".

كما وصف رسوم الارتفاعات بأنها أصبحت خيال علمي وغير منطقية، مضيفًا أن الحكومة لم تفِ بالتعديلات التي وعدت بها لتسهيل إجراءات التصالح.

دعوة للحكومة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

ناشد النائب الحكومة تسريع التعديلات وتطبيق التيسيرات، لحل المشاكل العالقة في ملف التصالح وضمان استفادة المواطنين من حقوقهم دون عوائق بيروقراطية.

