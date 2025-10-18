مصرع عامل أثناء تنظيف نخلة بمصنع الألبان في المنصورة

لقي عامل في العقد الثالث من العمر مصرعه أثناء قيامه بتنظيف شجرة “نخل” داخل مصنع للألبان بالمنصورة، حيث سقط أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط عامل خاص من أعلي نخله داخل سور مصنع الألبان بالمنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الي موقع الحادث، وبالفحص تبين أن العامل يدعي مبروك 37 سنة عامل خاص، سقط داخل مصنع الألبان أثناء تنظيف نخلة، ولقي مصرعه فور وصوله المستشفي.

جري نقل العامل للمستشفي وتوفي فور وصوله إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

