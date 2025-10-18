اكتشاف آثار تعذيب، صحة غزة تعلن استلام 15 جثمانًا للشهداء الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استلام 15 جثمانًا لشهداء فلسطينيين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الجثث التي تسلمتها عبر الصليب الأحمر تظهر عليها آثار تنكيل وتعذيب.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجثامين التي تم استلامها ارتفع بذلك إلى 135 جثمانًا، وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع هذه الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليم الجثامين إلى أسر الشهداء.

حتى اللحظة، تم التعرف على هوية 7 من الجثامين من قبل ذويهم، فيما تجري عملية التعرف على بقية الجثامين بشكل مستمر.

وأكدت الوزارة أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل مثل الضرب، وتكبيل الأيدي، وتعصيب الأعين، وهو ما يوضح تعرض الشهداء لعمليات تعذيب أثناء احتجازهم.

وتواصل وزارة الصحة في غزة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، معربة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالجرائم التي ترتكب بحق الشهداء الفلسطينيين.

