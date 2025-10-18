"سينما تك" تطلق النسخة الخامسة من مسابقة الأفكار بالجونة، وساويرس: مصر تمتلك شبابا واعيا ومبدعا (فيديو)

نظمت شركة جيميناي أفريقيا صباح اليوم السبت من خلال برنامج “سينما تك”، النسخة الخامسة من مسابقة تقديم الأفكار، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والمهندس عدلي توما العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا.

النسخة الخامسة من مسابقة سينما تك

وحضر فعالية مسابقة تقديم الأفكار كوكبة من نجوم الفن، وكذلك أعضاء لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم أسماء بارزة في عالم الصناعة وهم النجم آسر ياسين، النجمة دينا الشربيني، والفنان نور النبوي، فيما أدارت الحوار الفنانة الشابة ياسمينا العبد.

المهندس نجيب ساويرس

وتحدث المهندس نجيب ساويرس عن فكرة مشروع "سينما تك" قائلا: "عندما تحدث معي عدلي توما عن الفكرة لم أكن أتوقع أن تنجح بهذا الشكل.. لأن السينما حالة إبداع بخلاف التكنولوجيا لكن طلعت أنا غلطان وهو نجح بالفعل".

وعن تجربة جيميناي أفريقيا أكد نجيب ساويرس أن الفكرة ولدت عندما كان يزور البلدان الأفريقية ويرى حالة الفقر الشديد التي تعاني منها بعض هذه البلدان قائلا: "الفكرة جاءت بسبب الفقر الشديد في هذه البلاد التي تمتلك شبابا لديه أفكار جيدة جدا.. ولم يكن يحاول أي شخص أنه يخوض معهم التحدي والتجربة.. وبالفعل تبين لنا عندما تعاوننا معهم أن هؤلاء الشباب ناجحون".

وتابع ساويرس: "مصر فيها كمية شباب واعي ولديه ذكاء وإبداع أكثر من اللي الناس تتصوره.. وتخوفي الوحيد من فكرة ربط صناعة السينما بالتكنولوجيا أن يأتي اليوم الذي نرى فيه فيلما جامدا لا يوجد به مشاعر وإحساس إنساني".

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

