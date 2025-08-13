النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

قررت النيابة العامة بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، إخلاء سبيل المتهم المعروف إعلاميًا بـ"البلوجر ياسمين"، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بانتحال صفة أنثى، وبث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلالها وهو يرقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء العام.

وتواصل النيابة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيل تصوير وبث تلك المقاطع.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية البلاغات المقدمة ضده.

البلوجر ياسمين

وكشفت مصادر مطلعة لـ"فيتو" عن الموقع الذي جرى فيه تصوير الفيديوهات المثيرة للجدل للطالب المنتحل صفة فتاة تُدعى "ياسمين"، والمعروفة بلقب “ياسمين تخلي الحجر يلين”، حيث تبين أن المكان يقع في قرية الزوامل التابعة لمحافظة الشرقية.

وشهدت محافظة الشرقية تطورات جديدة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل نيابة جنوب الزقازيق الكلية تحقيقاتها الموسعة مع طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، بتهمة انتحال صفة أنثى تدعى "ياسمين"، الشهير بلقب “ياسمين تخلي الحجر يلين”، ونشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة عبر منصات السوشيال ميديا، بهدف جذب المشاهدات وجني أرباح مالية مستخدما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن عدة بلاغات وردت للأجهزة الأمنية بشأن قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر فيديوهات بملابس فاضحة تتنافى مع الآداب العامة، وبفحص البلاغات والتحريات، تبين أن القائم على الصفحة هو الطالب المذكور.

تفاصيل إنسانية

وفي تفاصيل إنسانية، تواصلت "فيتو" مع أحد جيران المتهم، الذي أكد أن الطالب كان معروفًا بين أهالي المنطقة بالالتزام وحسن السمعة، ولم يُشاهد عليه أي سلوك مثير للشبهات، مضيفًا: "كلنا مصدومين من الخبر ومش عارفين إيه سبب تصرفه"، مشددًا على أن أسرته من أكثر العائلات البسيطة والمكافحة في القرية.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهم، أقر بانتحال شخصية فتاة وارتدائه ملابس خادشة للحياء، مؤكدًا أن هدفه كان زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من الإعلانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

