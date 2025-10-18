أكبرها في الشاي، ارتفاع يضرب جميع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة الوقود

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم السبت في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك عقب تطبيق قرار رفع سعر الوقود.

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

وارتفع سعر الأرز المعبأ من إنتاج بعض الشركات، نحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 33 جنيها، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 28 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر السمسم بالأسواق

وارتفع سعر السمسم، نحو 7.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السمسم نحو 33 جنيها، فيما تراوحت أسعار السمسم من 130 إلى 200 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

وارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 2.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 34 جنيهًا للكيلو.

2.5 جنيه ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 2.5 جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 37 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة المعبأة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 39 جنيهًا للكيلو.

13 جنيها ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 13 جنيها في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 236 جنيها إلى 267 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 210 إلى 300 جنيه.

