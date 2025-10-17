الجمعة 17 أكتوبر 2025
بعد زيادة أسعار البنزين، محافظ الإسكندرية يوجه بمراقبة المواقف ومحطات الوقود

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمرور على جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة للمنتجات البترولية والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب لوسائل النقل سواء الداخلية أو الخارجية.

وفى هذا الصدد، نفذ رؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات مكثفة على المواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية.

وتم المرور على مواقف (الكيلو ٢١_ والهانوفيل_ أبو تلات_وموقف سيدي بشر- وشارع ٤٥ - موقف سيدي بشر الترام- الموقف المعتمد بسينما ريكس- المواقف بالعدوي- ورأس التين- وسانت كاترين_مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل_ والموقف الجديد - موقف العامرية- موقف العوايد - محطة مصر- برج العرب القديم- قرية بهيج- قرية أبوصير) وكذلك جميع محطات الوقود ومواقف سيارات النقل الجماعي بجميع أحياء المحافظة وتم الاستفسار من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من إلتزام السائقين بها.

كما قامت إدارة المواقف منذ اعتماد تسعيرة الركوب الجديدة بوضع بنرات توضح خطوط السير وسعر تعريفة الركوب في كل خط وذلك المواقف الرئيسية بنطاق المحافظة وهي (موقف ميدان الشهداء "بمحطة مصر- موقف الكيلو ٢١- موقف العوايد- موقف العامرية- موقف الساعة- موقف المنشية- الموقف الجديد)

واهابت المحافظة بالمواطنين الإبلاغ فورًا على أرقام غرفة العمليات عن أي محاولة لاستغلالهم أو التلاعب بأسعار تعريفة الركوب وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. 

