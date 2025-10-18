السبت 18 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السياحة والآثار تتيح خدمة جديدة لزيارة آثار توت عنخ آمون من المنزل (رابط مباشر)

قناع توت عنخ آمون
قناع توت عنخ آمون

 أتاحت  وزارة السياحة والآثار لزوارها من جميع أنحاء العالم فرصة استثنائية لاستكشاف كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون بـ المتحف المصري بالتحرير أثناء العرض القديم دون مغادرة منازلهم، وذلك عبر إطلاق جولة افتراضية عالية الدقة باستخدام تقنية الجولة الافتراضية Matterport، وذلك في إطار المبادرات الهادفة للتفاعل مع الجمهور وتعزيز السياحة الثقافية.

 

زيارة قاعة توت عنخ آمون في المتحف المصري بالقاهرة

و​قدمت هذه الجولة الافتراضية، التي تحمل عنوان "قاعة توت عنخ آمون" في المتحف المصري بالقاهرة، تجربة غامرة تتيح للجمهور التجول في القاعة ومشاهدة المجموعة الأثرية النادرة للملك الشاب، بما في ذلك القناع الذهبي الشهير ومجموعة من التوابيت والمقتنيات الثمينة التي اكتشفت في مقبرته عام 1922.

 

توظيف التكنولوجيا الحديثة في الترويج للحضارة المصرية وحماية التراث

 ​وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الترويج للحضارة المصرية وحماية التراث، خاصة في فترات التباعد الاجتماعي، حيث تهدف الجولة إلى ضمان استمرار وصول محبي الآثار إلى كنوز مصر وتفاصيلها المعمارية والتاريخية الدقيقة. 

و​يمكن للجمهور الوصول إلى هذه التجربة الرقمية عبر الفريدة والتى تمثل نموذجًا ناجحًا لدمج التقنيات الرقمية في قطاع السياحة والآثار من هنا

الجريدة الرسمية