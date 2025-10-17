وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 57 من الملاحق الدبلوماسيين خلال تواجدهم بالهند

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أعضاء الدفعة ٥٧ من الملاحق الدبلوماسيين المصريين الجدد اليوم، وذلك خلال تواجدهم بنيودلهي فى إطار برنامج تدريبى.

التواصل وتبادل الخبرات مع المعاهد الدبلوماسية

وأكد وزير الخارجية أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التى ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية للملاحق الدبلوماسيين الجدد فى الدول المختلفة، ومن ضمنها البرنامج التدريبى بالهند، وذلك فى إطار البرامج التى ينظمها المعهد لإثقال مهارات الدبلوماسيين الجدد لتمكينهم من الاضطلاع بمسئولياتهم على أكمل وجه وبكفاءة، مؤكدًا أهمية التواصل وتبادل الخبرات مع المعاهد الدبلوماسية المختلفة، بما يؤهلهم للعمل بقطاعات الوزارة والبعثات المصرية بالخارج.

حجم المسئولية الملقاة على عاتق الدبلوماسية المصرية

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية قيام الملاحق الدبلوماسيين ببذل قصارى جهدهم لخدمة الوطن، والتحلي بالمثابرة والطموح خلال مسيرتهم المهنية، متناولا حجم المسئولية الملقاة على عاتق الدبلوماسية المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة.

‏‎كما تناول وزير الخارجية التطورات الإقليمية الراهنة، مستعرضًا السياسة الخارجية المصرية القائمة على مبدأ الاتزان الاستراتيجي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لإرساء السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حرص وزير الخارجية على إجراء حوار مفتوح مع الدبلوماسيين الجدد والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم، مشددا على الأهمية التى توليها الوزارة لتمكين الشباب وإعطائهم الفرص المختلفة لخدمة المصالح الوطنية.

