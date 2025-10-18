تعرف على شخصية شريف دسوقي في مسلسل "الريس" مع عمرو سعد

يشارك الفنان شريف دسوقي بمسلسل “الريس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، ويلعب شخصية والده القعيد الذي يتعرض للعديد من المواقف.

ويعرض مسلسل “الريس” للفنان عمرو سعد عبر شاشات MBC، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وبتوقيع المخرج أحمد خالد نوسي ويدور فى أجواء من الدراما الشعبية، ولكن في قالب مختلف عن ما قدمه عمرو سعد بالموسم الرمضاني المنصري فى مسلسل سيد الناس.

عمرو سعد

على جانب آخر، أعلن عمرو سعد، عن انتهاء تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "الغربان".

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

