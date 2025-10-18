بدء إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ وعصام فريد مرشحا وحيدا

أعلن المستشار عصام فريد، عضو مجلس الشيوخ، ترشحه لمنصب رئيس مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، حيث استعرض فريد سيرته الذاتية خلال الجلسة.

وأعلن رئيس الجلسة، تشكيل لجنة لإدارة عملية انتخاب رئيس المجلس، التي لم يترشح لها سوى المستشار عصام فريد.

وكانت مصادر سياسية، كشفت عن اتجاه كبير لدى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على ترشيح المستشار عصام الدين فريد رئيسا لمجلس الشيوخ 2025.

وبدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس.

وتولي رئاسة الجلسة الافتتاحية، النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، كونه أكبر الأعضاء سنا، والتى ستشهد أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

كما تولى النائبان محمد طارق نصير، وأحمد خالد، معاونة رئيس الجلسة الافتتاحية، بوصفهما أصغر الأعضاء سنا، حيث لا يتجاوزان عمرهما 35 عامًا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء اليمين الدستورية ليبدأوا في ممارسة دورهم بمجلس الشيوخ، ونصه كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

كما تشهد الجلسة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

