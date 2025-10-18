السبت 18 أكتوبر 2025
مشوار منتخب مصر في بطولة أفريقيا للهوكي قبل المباراة النهائية

الهوكي، يخوض المنتخب الوطني للهوكي رجال، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام جنوب أفريقيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الـ5:45 مساء على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

مشوار منتخب الهوكي في البطولة الأفريقية

دور المجموعات:

مصر (2) - (1) كينيا

مصر (6) - (3) نيجيريا

مصر (3) - (3) جنوب أفريقيا

مصر (8) - (1) زامبيا

مصر (7) - (3) غانا

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال بمشاركة 6 منتخبات، ويشهد الدور الأول دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني مباشرة للمباراة النهائية، فيما يلعب الثالث مع الرابع على الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة عام 2017.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

