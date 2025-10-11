جاريد كوشنر: ترامب أوفى بوعده بإنهاء الحرب المروعة على غزة

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه الرئيس الأمريكي قام بعمل مذهل وأوفى بوعده لإنهاء الوضع المروع في غزة.

وأضاف كوشنر سنبذل قصارى جهدنا لكي نجعل إسرائيل والمنطقة والعالم أكثر سلاما.

وتابع: سنحتفل يوم الاثنين بعد إتمام المرحلة الأولى من صفقة غزة، مضيفا حققنا المرحلة الأولى من صفقة غزة والطريق كان محفوفا بالصعوبات.

ومن جانبها قالت إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السبت، في كلمة لها من ميدان الأسري في تل أبيب: "صفحة جديدة تفتح على سلام دائم".

وأضافت إيفانكا ترامب: المرحلة المقبلة ستكون للسلام الدائم.. شكرا للرئيس ترامب.. والدي طلب مني أن أبلغكم بأنه يشعر بكم دائمًا".

سلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة

بدوره، ألقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء اليوم السبت، كلمة في ميدان الأسرى وسط تل أبيب داخل الأراضي المحتلة.

وقال المبعوث الأمريكي: "نحتفل الليلة بلحظة ظنها كثيرون مستحيلة.. نحتفل الليلة بسلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة.. ترامب أثبت أن السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا"، وذلك علي حد تعبيره.

وأضاف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: نشكر قادة مصر وتركيا وقطر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة.

رئيس أركان الاحتلال يتفقد غزة ميدانيًا برفقة وفد أمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان قام اليوم بجولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة وفد أمريكي يضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمستشارين جاريد كوشنر وآرييه كوبر.

وأضاف المتحدث أن الوفد الأمريكي زار مجمع العائدين في قاعدة رعيم وتفقد استعدادات الجيش وسير العمليات الميدانية في قطاع غزة

وأوضح البيان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية شارك في جلسة مشتركة مع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من كبار قادة الجيش، حيث جرى بحث الوضع العملياتي في ساحات القتال المختلفة.

