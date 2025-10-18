السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة

كلب ضال، فيتو
كلب ضال، فيتو

شهدت قرية دقدوقة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حادثة مأساوية راح ضحيتها طفل عمره (9 سنوات)، الذي توفي متأثرًا بإصابات بالغة إثر اعتداء كلب ضال مصاب بالسعار عليه. 

الكلب هاجم الطفل أثناء لعبه

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة عقب تلقيها بلاغ بالحادث وبتحقيق والمعاينة تبين أن الكلب هاجم الطفل “عادل عطا الشحات عبد الصمد”، أثناء لعبه وتسبب في جرح قطعي متهتك في رقبته أدى إلى وفاته على الفور.

 

إخطار الجهات البيطرية للتحرك وضبط الكلب

وقد تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى إيتاى البارود، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد تحرير محضر رسمي، كما تم إخطار الجهات البيطرية للتحرك وضبط الكلب المسعور حفاظًا على سلامة الأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة إيتاى البارود دقدوقة كلب ضال كلب اعتداء

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية