غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة

شهدت قرية دقدوقة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حادثة مأساوية راح ضحيتها طفل عمره (9 سنوات)، الذي توفي متأثرًا بإصابات بالغة إثر اعتداء كلب ضال مصاب بالسعار عليه.

الكلب هاجم الطفل أثناء لعبه

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة عقب تلقيها بلاغ بالحادث وبتحقيق والمعاينة تبين أن الكلب هاجم الطفل “عادل عطا الشحات عبد الصمد”، أثناء لعبه وتسبب في جرح قطعي متهتك في رقبته أدى إلى وفاته على الفور.

إخطار الجهات البيطرية للتحرك وضبط الكلب

وقد تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى إيتاى البارود، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد تحرير محضر رسمي، كما تم إخطار الجهات البيطرية للتحرك وضبط الكلب المسعور حفاظًا على سلامة الأهالي.

