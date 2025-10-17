مصرع طفل صدمته سيارة بالوادي الجديد

لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث سير على طريق سريع بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين مصرع محمد علي يحي عبد الله، 16 عامًا، ومقيم بمحافظة أسيوط، بعد أن صدمته سيارة مسرعة بطريق " الداخلة – منفلوط " وجرى نقل الجثة بمعرفة الإسعاف لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث.

