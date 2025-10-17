محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل إزالة الأشجار وتقطيع النخيل بشارع أبو قير

أكد الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، أنه في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال تطوير وتوسعة شارع أبو قير (طريق الحرية)، وحرصًا على توضيح الحقائق للرأي العام، فإن المحافظة تقوم بتنفيذ أعمال تطوير شاملة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور في المنطقة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطريق وتوسيع الحارات المرورية، بما يساهم في تقليل الزحام وتحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذها وفقًا للمعايير الهندسية العالية.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن أعمال التوسعة تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرئيسية، بهدف تخفيف حدة التكدسات المرورية في المناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في كافة المحافظات.

وأكد أن هذه الأعمال ستساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يواكب التطور الذي تشهده المدينة على جميع الأصعدة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الأعمال التي تتم حاليًا على طريق أبو قير تتضمن إزالة بعض أشجار النخيل والأشجار التي تعترض مسار التوسعة، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية المرورية في هذا الشريان الحيوي الذي يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة دقيقة من المختصين في الزراعة لضمان الحد الأدنى من التأثير البيئي.

وأشار إلى أن بعض أشجار النخيل التي تمت إزالتها تجاوز طولها 23 مترًا، وكانت تمثل خطورة على المارة وحركة المرور، فضلًا عن تعارضها مع مسار المشروع.

وشدد المحافظ أن عملية الإزالة تمت تحت إشراف هندسي وبيئي دقيق، دون المساس بأي عناصر من الغطاء النباتي إلا لأسباب فنية واضحة.

وأكدت المحافظة التزامها الكامل بإعادة زراعة بدائل مناسبة للأشجار المزالة فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية في نفس المنطقة.

كما أرفقت المحافظة بيانها بعدد من الصور التي توضح عملية نقل الأشجار من شارع أبو قير وإعادة زراعتها بمشاتل الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.

وتظهر الصور أيضًا إصابة بعض الأشجار بسوسة النخيل والنمل الأبيض، ما استوجب إزالتها حفاظًا على السلامة العامة.

وفي إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة، أشارت المحافظة إلى أنها قامت خلال العام الماضي بزراعة 1960 شجرة وشجيرة، إضافة إلى 56 ألفًا من مغطيات التربة في 8 ميادين وحدائق عامة تم تطويرها، تشمل: (ساعة الزهور، شارع جواد حسني، حديقة جمال عبد الناصر، حديقة المنارة، ميدان الغزالتين، تقاطع ميدان الغزالتين، شارع أبو قير من رشدي وحتى مصطفى كامل، محيط مكتبة الإسكندرية).

كما تم زراعة 10,565 شجرة من أنواع (فيكس، تيكوما، تمر حنة، فلفل عريض) في مناطق مختلفة من المدينة مثل محور المحمودية، ومدخل سموحة، وطريق المطار، والعجمي، وأحياء غرب والمنتزه، وكذلك مناطق بشاير الخير (3 و5)، ومحيط استاد برج العرب، ضمن خطة متكاملة لإعادة إحياء الغطاء الأخضر وتعزيز الجهود البيئية في الإسكندرية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية احترامها الكامل لمشاعر المواطنين ووعيهم البيئي، وتقدّر حرصهم على الحفاظ على هوية مدينتهم الخضراء.

كما تعهدت المحافظة بمواصلة العمل بشفافية لتحقيق التنمية المتوازنة التي تجمع بين التطوير والحفاظ على البيئة، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

وفي ختام البيان، دعت المحافظة أبناءها الكرام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق دراسات علمية دقيقة من الجهات المختصة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على مصلحة المدينة وسكانها.

