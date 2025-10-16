وزير الثقافة: مهرجان الموسيقى العربية شكل وجدان المصريين ويخاطب العالم بلغتنا (فيديو وصور)

انطلقت فعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم، وتحل كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة 33، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها، بحضور عدد من الوزراء والسفراء.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: فى كل عام نحتفل بمهرجان الموسيقى العربية ونجدد عهدا مع ذاكرة أمة بأكملها، ذاكرة لا تحفظ لحنا عابرا بل يسكن في العقول والقلوب، الذي شكل وجدان المصريين، مشيرا إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية كان ولا يزال بيت الحكمة الموسيقية الذى يجمع بعبقرية بين عظمة الماضي ويرسم ملامح المستقبل بالفن الرفيع.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن مهرجان الموسيقى العربية كان ويظل دائما حاضنا للأصوات العربية المختلفة، ليؤكد للعالم أن موسيقانا العربية قادرة على مخاطبة العالم من موقع القوة والجمال.

أم كلثوم

مضيفا أن اختيار كوكب الشرق أم كلثوم كشخصية المهرجان هو دليل على أن العظمة في الفن ليس لقبا يمنح بل أثرا يرسخ في الوجدان، فكركب الشرق رمزا فنيا حاضرا لم يغب يوميا.

قال المايسترو علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، نجتمع اليوم لإطلاق الدورة هذا الصرح العريق الذي يحتضن الفن الأصيل، على مدار أكثر من ثلاث عقود مضت على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وهو يسير على درب الأصالة.

هذه الدورة الـ 33 يحتفل المهرجان بالطرب، وتهدى الدورة إلى اسم أم كلثوم احتفالا واحتفاء بهذا الرمز الفني العظيم والإرث المصرى الخالد، وذلك مع مواكبة اعلان وزارة الثقافة على الاحتفال بنصف قرن مر على رحيلها.

تكريم 10 شخصيات بمهرجان الموسيقى العربية

كرم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر ( مصر ).

التي تتسلم التكريم خلال الفقرة الفنية الخاصة بحفل الافتتاح ويقودها المايسترو تامر فيضى وتضم مختارات من مؤلفات الطرب العربى لعمالقة زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة الشهيرة.

مشوار حياة أم كلثوم

وعلى هامش المهرجان تم عرض فيلم تسجيلي عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم من إخراج سامر ماضى.

جدير بالذكر أن إخراج حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 لمهدى السيد،تصميم الديكور والجرافيك عبد المنعم المصرى، مساعد مخرج على يسرى، مخرج منفذ شريف رمضان.

