حماقي يتألق بالساحل الشمالي بأجمل أغانيه ويوقف حفله بسبب رضيع وابنته فاطمة (صور)

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

أحيا النجم محمد حماقي، حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم حماقي باقة من أنجح أغانيه مثل: أجمل يوم، من قلبي بغني، لا ملامة، يا فاتني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي 

وشهد حفل محمد حماقي موقفا إنسانيا للمطرب، حيث أوقف الحفل بسبب رؤيته لطفل رضيع وطلب من أسرته أنها تضع شيئا في أذنه لحمايته بسبب الصوت العالي في الحفل. 

كما مازح حماقي ابنته فاطمة أمام الجمهور في لقطة إنسانية لطيفة.

وفي وقت سابق كشف الفنان محمد حماقي، حقيقة وجوده في الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب the voice بعد تقديمه موسمين ناجحين.

محمد حماقي يكشف حقيقة مشاركته في الموسم الجديد من the voice

وقال حماقي في تصريحات تلفزيونية له:" إنه لم يكن موجودًا في هذا الموسم من برنامج the voice، معربًا عن سعادته بمشاركته بموسمين من هذه النوعية من البرامج".

