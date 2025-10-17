شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، صباح اليوم الجمعة، بدء انعقاد الجمعية العمومية العادية والاجتماع الخاص بنادي 6 أكتوبر الرياضي، تحت إشراف قضائي.

جدير بالذكر أن من لهم حق الحضور في الجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر الرياضي لهذا العام يبلغ 56 ألفا و952 من عدد الأعضاء العاملين الذين يبلغ عددهم 75 ألفا و635 عضوا، والنصاب القانوني 7500 عضو ويكتمل النصاب في الاجتماع الخاص بعدد 3000 عضو.

بدأت فاعليات الجمعية العمومية والاجتماع الخاص في تمام الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساء اليوم.

يُذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان قد دشن مشروع التصويت الإلكتروني بالأندية الرياضية بحضور وزراء العدل والتعاون الدولي ورئيس هيئة النيابة الإدارية في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات إدارة الانتخابات والحوكمة داخل المنظومة الرياضية.

الشباب والرياضة تتابع أول تجربة للتصويت الإلكتروني بأندية الجيزة

وأكد وزير الرياضة في وقت سابق، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي والشفافية وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب رؤية مصر 2030 نحو بناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماتها للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأداء المؤسسي.

وأضاف أن تطبيق نظام التصويت الإلكتروني يعكس ثقة الدولة في قدرة مؤسساتها على التحديث والتطوير، كمايمثل خطوة مهمة نحو منظومة عمل أكثر كفاءة وشفافية داخل القطاع الرياضي والشبابي.

أحد أنواع الاتجار بالبشر، الشباب والرياضة تكشف رسميا خطواتها لحل أزمة تجنيس لاعبي المصارعة

من جانب آخر، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا لكشف تفاصيل أزمة تجنيس اللاعبين، حيث أكدت الوزارة متابعتها لما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن ممارسات بعض الدول لتجنيس عدد من اللاعبين أثارت استياءً واسعًا داخل الأوساط الرياضية المصرية والأفريقية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلًا عن كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية والأولمبية، حيث تم البدء بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة.

خطوات وزارة الشباب والرياضة لمواجهة أزمة تجنيس لاعبي المصارعة

وأعلنت الوزارة اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:

أولًا: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.

ثانيًا: التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ثالثًا:إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.

رابعًا: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها أو العبث بانتمائهم الوطني، وتضع حماية أبنائها في مقدمة أولوياتها، كما أهابت الوزارة بجميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية التعاون الكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل خطرًا أخلاقيًا وإنسانيًا على مستقبل الرياضة العالمية.

