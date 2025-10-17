الجمعة 17 أكتوبر 2025
سفينة تركية تصل ميناء العريش على متنها 900 طن مساعدات غذائية لغزة

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

وصلت إلى ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، سفينة تركية تحمل على متنها نحو 900 طن من المساعدات الغذائية الموجهة إلى أهالي قطاع غزة


وصول سفينة تركية إلى ميناء العريش محمّلة بـ900 طن من المساعدات الغذائية لغزة

 

وأعلن مصدر مسؤول بميناء العريش البحري عن وصول السفينة بعد أن انطلقت السفينة من ميناء مرسين جنوبي تركيا، بعد تجهيزها بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وبمشاركة 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني التركي، ضمن سلسلة القوافل الإغاثية التي تواصل تركيا إرسالها إلى قطاع غزة.

 

ومن المقرر أن يتم تفريغ الشحنة في ميناء العريش تمهيدًا لنقلها إلى معبر رفح البري، ومنه إلى داخل القطاع، تحت إشراف الجهات المعنية في محافظة شمال سيناء.

ويأتي وصول هذه السفينة تأكيدًا على استمرار الدور الإنساني لميناء العريش في استقبال المساعدات الدولية الموجهة لغزة، ودعم الجهود الإغاثية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

الجريدة الرسمية