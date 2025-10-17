سفينة تركية تصل ميناء العريش على متنها 900 طن مساعدات غذائية لغزة

وصلت إلى ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، سفينة تركية تحمل على متنها نحو 900 طن من المساعدات الغذائية الموجهة إلى أهالي قطاع غزة



وصول سفينة تركية إلى ميناء العريش محمّلة بـ900 طن من المساعدات الغذائية لغزة

وأعلن مصدر مسؤول بميناء العريش البحري عن وصول السفينة بعد أن انطلقت السفينة من ميناء مرسين جنوبي تركيا، بعد تجهيزها بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وبمشاركة 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني التركي، ضمن سلسلة القوافل الإغاثية التي تواصل تركيا إرسالها إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتم تفريغ الشحنة في ميناء العريش تمهيدًا لنقلها إلى معبر رفح البري، ومنه إلى داخل القطاع، تحت إشراف الجهات المعنية في محافظة شمال سيناء.

ويأتي وصول هذه السفينة تأكيدًا على استمرار الدور الإنساني لميناء العريش في استقبال المساعدات الدولية الموجهة لغزة، ودعم الجهود الإغاثية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.